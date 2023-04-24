В Севастополе раздались взрывы: испуганные оккупанты заявили об "атаке надводных дронов"
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Атака вроде бы была "отбита" на внешнем рейде
Похоже, предупреждения военных и "специалистов" других наук начинают сбываться: лето во временно оккупированном россиянами Крыму будет слишком жарким.
В частности, в ночь на понедельник, 24 апреля, в Севастополе раздались взрывы.
Об этом сообщил гауляйтер оккупированного Севастополя михаил развожаев.
В своей обычной манере он заявил, что оккупированный россиянами полуостров атаковали надводные беспилотники, и что российский флот "отбивает атаку" на внешнем рейде.
Позже развожаев заявил, что "российские силы противоподводно-диверсионного обеспечения" сбили один беспилотник, еще один — якобы взорвался сам.
Так называемый "губернатор" утверждал, что обезвреживание беспилотников произошло на внешнем рейде, а потому никакие объекты в Севастополе не получили повреждений.
Напомним, что подобный случай произошел 23 апреля: во временно оккупированном Крыму слышали громкие взрывы, а россияне заявили о "работе ПВО".
В то же время можно предположить, что взрывы могут быть "предвестником" контрнаступления ВСУ, которое, по мнению бывшего командующего войсками США в Европе, генерала Бен Ходжес начнется в ближайшее время.