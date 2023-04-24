В Севастополе раздались взрывы: испуганные оккупанты заявили об "атаке надводных дронов"

Атака вроде бы была "отбита" на внешнем рейде

Похоже, предупреждения военных и "специалистов" других наук начинают сбываться: лето во временно оккупированном россиянами Крыму будет слишком жарким.

В частности, в ночь на понедельник, 24 апреля, в Севастополе раздались взрывы.

Об этом сообщил гауляйтер оккупированного Севастополя михаил развожаев.

В своей обычной манере он заявил, что оккупированный россиянами полуостров атаковали надводные беспилотники, и что российский флот "отбивает атаку" на внешнем рейде.

Позже развожаев заявил, что "российские силы противоподводно-диверсионного обеспечения" сбили один беспилотник, еще один — якобы взорвался сам.

Так называемый "губернатор" утверждал, что обезвреживание беспилотников произошло на внешнем рейде, а потому никакие объекты в Севастополе не получили повреждений.

Напомним, что подобный случай произошел 23 апреля: во временно оккупированном Крыму слышали громкие взрывы, а россияне заявили о "работе ПВО".

В то же время можно предположить, что взрывы могут быть "предвестником" контрнаступления ВСУ, которое, по мнению бывшего командующего войсками США в Европе, генерала Бен Ходжес начнется в ближайшее время.