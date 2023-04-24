Атака дронів на Севастополь: окупантів спіймали на зухвалій брехні (фото, відео)

Росіяни навіть не можуть визначитися, скільки дронів вони "знищили"

Нічна "бавовна" в тимчасово окупованому Севастополі наробила багато шуму, як у прямому, так і переносному сенсах. Місцева "влада" взялася відбілювати репутацію своєї армії і заявляти про успішне відбиття "атаки дронів ЗСУ", але не помітила, як сама забрехалася вже по самі вуха.

"Телеграф" розповідає подробиці атаки невідомих дронів на бухту окупованого Криму.

Так, 24 квітня так званий "губернатор" Севастополя михайло развожаєв заявив, що починаючи з 3:30 ранку була спроба атаки однієї з бухт міста. В атаці псевдочиновник звинуватив ЗСУ, але стверджує, що окупантам нібито вдалося її відбити.

"Один надводний дрон знищили сили ППДО, другий вибухнув сам. Все сталося на зовнішньому рейді, ніякі об’єкти не пошкоджені", — говорить він, уточнюючи, що дронам нібито не вдалося увійти до Бухти Стрілецької.

При цьому в Міноборони росії озвучили свою версію. Ці вже "знищили" три дрони, але все також "потєрь нєт".

І тут починаються найцікавіші нестикування.

По-перш : від вибуху дронів, які нібито навіть не увійшли до бухти, чомусь повибивало вікна в чотирьох будинках, у самому місті. До речі, ці дані підтверджує сам развожаєв. Незрозуміло лише, як ці два факти вживаються в одному повідомленні z-чиновника.

Друге: щоб не стверджували кремлівські брехуни — проти фактів не попреш. А фактами є фото з місця подій, які запросто розвінчують усю ту брехню, яку нагородив развожаєв. У мережі ще з ранку поширюється фото з бухти, до якої дрони нібито не увійшли. На них можна побачити густий чорний дим після вибуху.

Третє: развожаєв каже, що бухта жодних пошкоджень не зазнала, проте в мережі вже встигли встановити місце, звідки піднімається дим. Саме на цій території бухти швартуються російські бойові кораблі Чорноморського флоту росії.

Водночас, на думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, цей та інші подібні інциденти не обіцяють нічого хорошого для окупантів, а лише підтверджують той факт — звільнення Криму дедалі ближче.

"Починаючи з 29 жовтня 2022 року в бухті Севастополя час від часу відбуваються різного роду інциденти, які лише підтверджують факт, що звільнення півострова Крим з кожним днем все ближче. І окупанти цьому ніяк не завадять", — упевнений експерт.

Він зазначає, що ці вибухи показують, що окупанти так і не змогли забезпечити достатню безпеку своїм військовим об’єктам після всіх попередніх інцидентів, а Україна продовжує промацувати оборону ворога перед можливими активними діями.

"Російські окупанти, як і раніше, можуть протидіяти таким інцидентам у безпосередній близькості від зони ризику і не далі, що лише свідчить про їх обмежені можливості забезпечення безпеки. А в перспективі вони і цього не зможуть забезпечити", — говорить Коваленко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Буданов розповів, як у росії готуються до втрати Криму.

Також ми повідомляли, що Гуменюк натякнула на "вибухове" літо у Криму.