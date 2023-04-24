Курортного сезону не буде: Гуменюк натякнула на "вибухове" літо в Криму

Загарбникам краще якнайшвидше готуватися до втечі з півострова

Росіянам, які полюбляють жити і відпочивати в Криму, час готуватися до "сезону бавовни". Така заява прозвучала від очільниці пресцентру оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк. Її слова чи не одразу підтвердилися свіжими вибухами у поки ще окупованому Севастополі цієї ночі.

Як заявила Гуменюк в ефірі національного телемарафону, нинішнє літо на півострові буде багатим на повітряні тривоги. Судячи з усього, українські військові всерйоз візьмуться за знищення російських військових об'єктів на цій території.

За словами представниці української армії, нинішній курортний сезон в Криму досить скоро має перетворитися на "сезон бавовни".

Також окремо вона прокоментувала тему зведення додаткових фортифікаційних споруд на пляжах півострова. Вона натякнула, що справи у російських загарбників вельми кепські.

"Думаю, що до пляжів у них просто справи не дійдуть. Вони вже там награлися в пісочок. На цьому їхні ігри й закінчаться", — зазначила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про перспективи звільнення півострова вже цього року. На думку військового аналітика, полковника Петра Черника, деокупувати Крим набагато легше, аніж вигнати загарбників із українського Донбасу.

Також ми писали про те, чому ЗСУ й досі не влаштували повторного удару по Кримському мосту, аби відрізати окупантам будь-які можливості для відступу. Ситуацію пояснив експерт Олег Жданов.