Впаде до ніг як гнила грушка: експерт оцінив реальність деокупації Криму до кінця весни

Ракета з дальністю завдання ударів 910 км бере на мушку абсолютно усі воєнні бази на півострові

Військовий аналітик, полковник Петро Черник заявив, що згоден з думкою головного розвідника України Кирила Буданова про те, що ЗСУ можуть зайти в Крим до кінця весни і завершити війну до кінця року — якщо для цього складуться всі умови.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю ТСН.

"У стратегічному контексті я згоден, як би це дивно не звучало. Однак деокупувати Крим у воєнній частині значно легше, ніж пройти лінію розмежування зразка 24 лютого минулого року. Достатньо знищити повністю Кримський міст, взяти його під вогневий ракетний контроль, щоб вони не могли його відбудувати. А за допомогою якісної авіації, тих самих F-16 закрити небо над Кримом, а також акваторію Чорного моря", — зазначив експерт.

Черник пояснив, що F-16 можуть брати на борт дві дуже серйозні ракети MGM-158, котрі можуть завдавати ударів від 360 до 910 км.

"Весь Кримський півострів з півночі на південь — трохи більше 250 км, зі сходу на захід — трохи більше 360 км. Ракета з дальністю завдання ударів 910 км бере на мушку абсолютно усі воєнні бази та абсолютно усі потенційні плавзасоби, які через Азовське море та Керченську протоку будуть пробувати доправляти туди якісь запаси. Буквально кілька тижнів такої облоги і Крим падає до ніг як гнила грушка. Для цього потрібні далекобійні ракети і хороша авіація", — підсумував аналітик.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому горезвісний Кримський міст, яким ворог постачає своїй армії в материковій Україні продовольство та зброю, поки не може бути знищений нашою авіацією. Причина до банального проста – не вистачає авіації та далекобійних ракет.