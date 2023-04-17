"Питання не про війну": Буданов дав прогноз до кінця 2024 року

Глава української розвідки вважає, що до кінця наступного року почнеться післявоєнна перебудова

До кінця наступного року російська війна проти України закінчиться, а також почнеться розбудова повоєнної країни.

Відповідний прогноз озвучив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю NV.

Відповідаючи на запитання про те, що відбуватиметься протягом поточного та наступного років, Буданов сказав, що насамперед йдеться про завершення війни після виходу на міжнародно визнані кордони України.

"Що відбуватиметься далі — це вже питання не про війну йде. Це буде питання розбудови повоєнної України. Це зовсім інша тематика розмови", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, Буданов неодноразово висловлював прогноз про те, що Україна здобуде перемогу у війні проти росії до кінця 2023 року і, вочевидь, цього разу відмовлятися від свого переконання він також не став.

При цьому, на початку березня цього року глава ГУР також говорив, що вирішальна битва відбудеться до кінця весни, а також, що до кінця сезону в окупантів закінчаться військові інструменти для досягнення перемоги.