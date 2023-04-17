"Вопрос не о войне": Буданов дал прогноз до конца 2024 года

Глава украинской разведки считает, что к концу следующего года начнется послевоенная перестрйка

До конца следующего года российская война против Украины закончится, а также начнется перестройка послевоенной страны.

Соответствующий прогноз озвучил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью NV.

Отвечая на вопрос о том, что будет происходить на протяжении текущего и следующего годов, Буданов сказал, что в первую очередь речь идет о завершении войны после выхода на международно признанные границы Украины.

"Что будет происходить дальше — это уже вопрос не о войне идет. Это будет вопрос перестройки послевоенной Украины. Это совершенно другая тематика разговора", — отметил он.

Как сообщалось ранее, Буданов неоднократно высказывал прогноз о том, что Украина одержит победу в войне против россии к концу 2023 года и, по всей видимости, в этот раз отказываться от своего убеждения он тоже не стал.

При этом, в начале марта этого года глава ГУР также говорил, что решающая битва произойдет до конца весны, а также, что к концу сезона у оккупантов закончатся "военные инструменты" для достижения победы.