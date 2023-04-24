У росії готові до звільнення Криму: Буданов розповів, якою буде реакція окупантів

Буданов розповів, як у росії готуються до втрати Криму

російські пропагандисти вже готові до того, що ЗСУ звільнять Крим. Вони напрацювали моделі того, як висвітлювати новини про події на окупованому півострові.

Таку думку в інтерв’ю "РБК-Україна" висловив голова ГУР МО Кирило Буданов. За його словами, керівництво росії "терпимо" поставиться до того, що півострів повернеться до України.

"Болісно це визнавати, але треба сказати: їхня пропагандистська машина при втраті Херсона максимально ефективно себе показала. Вони показали втрату Херсона — а це було найбільше досягнення так званої "спеціальної військової операції" — просто як звичайну справу. Причому вивернули це так, що це, в принципі, ще й гарна річ була для них.

Тобто вони вже все напрацювали. Моделі про те, як висвітлювати новини під час подій у Криму – усі вони вже є, вони нам добре відомі. Повірте, вони спрацюють на їхнє суспільство", — сказав він.

Говорячи про звільнення Херсона, Буданов підкреслив, що пропагандисти висвітлили втрату міста найкращим чином.

"І тут буде вимушений крок і взагалі майже щастя. Повірте, там пропагандистська машина працює як взірець, це реально взірець. Вони так "оболванюють" своє населення, як ніхто у світі не може", — додав він.

Також Буданов висловив думку, що росія не зважиться на ядерний удар, якщо втратить острів.

Раніше "Телеграф" писав, що українські військові прогнозують "вибухове" літо у Криму.