Атака дронов на Севастополь: оккупантов поймали на наглом вранье (фото, видео)

Россияне даже не могут определится, сколько дронов они "уничтожили"

Ночная "бавовна" во временно оккупированном Севастополе наделала много шуму, как в прямом, так и переносном смыслах. Местные "власти" принялись отбелять репутацию своей армии и заявлять об успешном отражении "атаки дронов ВСУ", но не заметили, как сами заврались уже по самые уши.

"Телеграф" рассказывает подробности атаки неизвестных дронов на бухту оккупированного Крыма.

Так, 24 апреля так называемый "губернатор" Севастополя михаил развожаев заявил, что начиная с 3:30 утра была предпринята попытка атаки одной из бухт города. В атаке псевдоченовник обвинил ВСУ, но утверждает, что оккупантам якобы удалось её отбить.

"Один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены", — говорит он, уточняя, что дронам якобы не удалось войти в Бухту Стрелецкую.

При этом в Минобороны рф озвучили свою версию. Эти уже "уничтожили" три дрона, но все также "потерь нет".

И тут начинаются самые интересные несостыковки.

Во первых: от взрыва дронов, которые якобы даже не вошли в бухту, почему-то повыбивало окна в четырех домах, в самом городе. К слову, эти данные подтверждает и сам развожаев. Непонятно только, как эти два факта уживаються в одном сообщении z-чиновника.

Второе: что бы не утверждали кремлевские лжецы — против фактов не попрешь. А фактами являются фото с места событий, которые запросто развенчивают всю ту ложь, которую нагородил развожаев. В сети еще с утра распространяется фото с бухты, в которую дроны якобы не вошли. На них можно увидеть густой черный дым после взрыва.

Третье: развожаев говорит, что бухта никаких повреждений не понесла, однако в сети уже успели установить место откуда поднимается дым. Именно на этой территории бухты швартуются российские боевые корабли Черноморского флота рф.

В тоже время, по мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, данный и другие подобные инциденты не сулят ничего хорошего для оккупантов, а лишь подтверждают тот факт — освобождение Крыма все ближе.

"Начиная с 29 октября 2022 в бухте Севастополя время от времени происходят разного рода инциденты, лишь подтверждающие факт, что освобождение полуострова Крым с каждым днём всё ближе. И оккупанты этому никак не помешают", — уверен эксперт.

Он отмечает, что эти взрывы показывают, что оккупанты так и не смогли обеспечить достаточную безопасность своим военным объектам после всех предыдущих инцидентов, а Украина продолжает прощупывать оборону врага, перед возможными активными действиями.

"Российские оккупанты по-прежнему могут противодействовать таким инцидентам в непосредственной близости от зоны риска и не дальше, что лишь свидетельствует об их ограниченных возможностях обеспечения безопасности. А в перспективе они и этого не смогут обеспечить", — говорит Коваленко.

Напомним, ранее мы писали, что Буданов рассказал, как в рф готовятся к потере Крыма.

Также мы сообщали, что Гуменюк намекнула на "взрывное" лето в Крыму.