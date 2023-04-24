В россии готовы к освобождению Крыма: Буданов рассказал, какой будет реакция оккупантов

Буданов рассказал, как в рф готовятся к потере Крыма

российские пропагандисты уже готовы к тому, что ВСУ освободят Крым. Они наработали модели о том, как высвечивать новости о событиях на оккупированном полуострове.

Такую точку зрения в интервью "РБК-Украина" выразил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

По его словам, руководство рф "терпимо" отнесется к тому, что полуостров вернется в Украину.

"Болезненно это признавать, но нужно сказать: их пропагандистская машина при потере Херсона максимально эффективно себя показала. Они показали потерю Херсона – а это было самое большое достижение так называемой "специальной военной операции" – просто как обыденное дело. Причем вывернули это так, что это, в принципе, еще и хорошая вещь была для них.

То есть они уже все наработали. Модели о том, как высвечивать новости во время событий в Крыму – все они уже есть, они нам отлично известны. Поверьте, они сработают на их общество", — сказал он.

Говоря об освобождении Херсона, Буданов подчеркнул, что пропагандисты осветили потерю города лучшим образом.

"И здесь будет вынужденный шаг и вообще почти счастье. Поверьте, там пропагандистская машина работает как образец, это реально образец. Они так "оболванивают" свое население, как никто в мире не может", — добавил он.

Также Буданов выразил мнение, что россия не решится на ядерный удар, если потеряет полуостров.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские военные прогнозируют "взрывное" лето в Крыму.