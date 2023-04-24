Курортного сезона не будет: Гуменюк намекнула на "взрывное" лето в Крыму

Захватчикам лучше как можно быстрее готовиться к бегству с полуострова

Россиянам, которые любят жить и отдыхать в Крыму, пора готовиться к "сезону бавовны". Такое заявление прозвучало от главы пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк. Ее слова едва ли не сразу подтвердились свежими взрывами в пока еще оккупированном Севастополе этой ночью.

Как заявила Гуменюк в эфире национального телемарафона, нынешнее лето на полуострове будет богатым на воздушные тревоги. Судя по всему, украинские военные всерьез приступят к уничтожению российских военных объектов на этой территории.

По словам представительницы украинской армии, нынешний курортный сезон в Крыму достаточно скоро должен превратиться в "сезон бавовны".

Также отдельно она прокомментировала тему строительства дополнительных фортификационных сооружений на пляжах полуострова. Она намекнула, что дела у русских захватчиков весьма плохи.

"Думаю, что до пляжей у них просто дела не дойдут. Они уже там наигрались в песочек. На этом их игры и закончатся", — отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о перспективах освобождения полуострова уже в этом году. По мнению военного аналитика, полковника Петра Черника, деоккупировать Крым гораздо легче, чем выгнать захватчиков из украинского Донбасса.

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