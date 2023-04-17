"Давно бы бабахнули": Жданов объяснил, почему авиация ВСУ не наносит ударов по Крымскому мосту

Чем ближе самолет подлетает к Крыму, тем более уязвимым он становится для российской ПВО

Пресловутый Крымский мост, по которому враг снабжает свою армию в материковой Украине, и без уничтожения которого не может начаться полноценное освобождение Крымского полуострова, пока не может быть уничтожен нашей авиацией, даже несмотря на затопление украинскими "Нептунами" крейсера "Москва" в прошлом году.

Об этом сказал на своем канале во время ответа на вопросы читателей военный эксперт Олег Жданов.

"Вы так наивны и думаете, что российская авиация не выйдет навстречу и не даст воздушный бой? Американцы тоже так думали, пока российские истребители не уничтожили в нейтральном небе американский беспилотник. Конечно, средства ПВО и российская авиация не позволят ударить по Крымскому мосту. Также не стоит забывать, что чем ближе подлетать к Крыму — то тем больше вероятность попасть в зону действия российской ПВО, которая базируется на кораблях Черноморского флота", — сказал Жданов.

Эксперт отметил, что ранее крейсер "Москва" защищал Крым от воздушных атак, но, к счастью, это судно покоится на дне моря.

"Поверьте, как только украинская авиация залетит в акваторию Черного моря, то авиация оккупантов мгновенно среагирует. Если бы это было возможно, то наши Су-24 давно бы полетели и бабахнули Крымский мост, а потом вернулись бы успешно обратно с боевой задачи. К сожалению, на сегодняшний день это невозможно", — добавил Жданов.

Напомним, что 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, частично обрушились два автомобильных пролета.

Ранее "Телеграф" писал, что по мнению американского генерал-лейтенанта в отставке, бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, первым шагом по особождению Крыма должно стать разрушение "сухопутного моста" от Ростова через Мариуполь и Мелитополь. Это поможет людям на полуострове понять, что его нужно покидать. Кроме того, выход ВСУ на берег Азовского моря сделает Крымский мост удобной целью для HIMARS.