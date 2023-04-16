Штурмовать в лоб не придется: американский генерал рассказал, как ВСУ освободят Крым

Российские войска в Крыму необходимо отрезать от снабжения

Прежде чем приступать к освобождению Крыма, полуостров необходимо изолировать и отрезать все пути, которыми россияне могут снабжать размещенные там войска.

Как рассказал американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью каналу "Прямой", самым первым заданием для ВСУ будет изоляция полуострова.

То есть, сначала необходимо разрушить "сухопутный мост" от Ростова через Мариуполь и Мелитополь.

Следующим шагом будет нанесение еще одного удара по мосту через керченскую протоку, чтобы находящиеся на полуострове люди поняли, что Крым пора покидать.

"Изоляция полуострова важна, потому что тогда российские войска окажутся в ловушке", — говорит Ходжес

Генерал отмечает, что далее ВСУ необходимо наносить точные удары на больших расстояниях, чтобы сделать российские войска неспособными сопротивляться. В качестве целей может выступить место дислокации Черноморского флота в Севастополе, аэродром в Саках или Джанкой, как наиболее крупный транспортный узел.

Также удары должны быть нанесены по транспортной сети, которая соединяет крымские города, поскольку это снизит боеспособность оккупационной армии.

Как сообщалось ранее, Ходжес давал прогноз, что при наличии у ВСУ дальнобойного вооружения, освободить Крым им удастся до конца лета.