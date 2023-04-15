Итоги Бухареста: партнеры по НАТО уже говорят об освобождении Крыма, но есть и плохие новости

Тему Крыма важно постоянно держать на слуху у международного сообщества

Вопрос освобождения Крыма — один из самых болезненных и особенных не только для Украины, но и для наших западных партнеров. Можно множество раз слышать, как Запад готов обсуждать контрнаступление и помощь Украине с освобождением и восстановлением территорий. Но как только появляется слово "Крым", то у многих словно включается какая-то неизвестная кнопка с надписью "переговоры".

Поэтому так важно постоянно держать этот вопрос на слуху для международного сообщества и подчеркивать, что Крым не является чем-то особенным, а такая же оккупированная россией территория Украины, как и другие, и эту территорию нужно освобождать всеми доступными способами.

12-13 апреля в Бухаресте проходила Первая Черноморская конференция по безопасности, которую организовала украинская и румынская стороны и на которой также присутствовал журналист "Телеграфа". Главная тема – безопасность Черного моря и соответствующего региона.

Иногда от наших партнеров в Черноморском регионе можно было услышать растерянность, порой — очень общие нарративы, в которых не предлагалось никакого плана действий. Но иногда – были действительно мощные месседжи, которые даже походили на стратегию.

Во многом лозунги этой стратегии обозначили украинские министры иностранных дел и обороны Дмитрий Кулеба и Алексей Резников.

Именно они в своих выступлениях вернули дискуссию в практическую плоскость. Кулеба в очередной раз подчеркнул, что Крым — это такая же временно оккупированная территория Украины, как и другие оккупированные территории, и он не является чем-то особенным. А Резников заявил, что безопасность Черноморского региона возможна только после освобождения Крыма. Все остальное – это иллюзия.

Одно из наиболее подходящих предложений прозвучало от министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску. Он предложил в рамках НАТО создать дополнительный совместный флот в Черном море, обеспечивающий его безопасность.

Похожее мнение высказал и государственный министр в Федеральном министерстве иностранных дел Германии Тобиас Линднер. Он, в частности, предложил три подхода.

"Мы должны обсудить усиление роли НАТО в регионе, а также то, как мы можем сотрудничать в первую очередь. Речь идет об усилении военной охраны побережья. Во-вторых, нам нужно увеличить связь с более широким регионом. И последнее, но не менее важное: мы должны попытаться бороться с дезинформацией в регионе", — отметил Линднер.

И он, и еще несколько его коллег из других зарубежных министерств соглашались, что россия не в первый раз нарушает все нормы международного права в Черноморском регионе и агрессия угрожает еще и Грузии и Молдове, представители которых также присутствовали на конференции. И напоминали о том, что сейчас Украина контролирует всего 20% своего черноморского побережья.

Но точно не все зарубежные политики готовы к более активным действиям, чем просто делать заявления.

Например, "Телеграфу" удалось задать вопрос о флоте в рамках НАТО министру иностранных дел Болгарии Николаю Милкову. Ведь именно Болгария в свое время блокировала создание совместной флотилии. На этот вопрос Милков довольно сдержанно ответил, что это сейчас "не на часі" и что безопасность в Черном море — это важно, но о кораблях НАТО можно будет говорить только в далеком будущем.

Подобных нарративов придерживались и представители Турции. По их словам было понятно, что страна пытается усидеть на двух стульях: и не покидать россия и путина, поддержкой которого во время предвыборной кампании заручился Эрдоган, и держать Запад на комфортной для себя дистанции.

По словам турецких дипломатов, они готовы поддерживать стремление всех в НАТО, хотя официальная Анкара создала много препятствий для членства в Альянсе Швеции и Финляндии. Но послы подчеркивают, что разрешение ситуации в Черном море — это на годы, ведь даже процесс разминирования затянется на неизвестный срок.

Однако большинство партнеров все же очерчивают главные красные линии:

Переговоры могут учиться, только когда Украина победит. Хотя мало кто публично определяет, как эта победа должна выглядеть. Переговоры после силового освобождения или освобождения полуострова путем переговоров;

Украина защищает всю Европу. Путин должен поиграть, а россия слаба;

Европа будет свободной, если будет свободной Молдова, Украина и Грузия;

Важно доносить мировому сообществу не только о пользе зерновой инициативы, но и о блокировании россией судов с зерном. И доносить, почему на самом деле растут цены на зерно и продукты и поэтому еще больше блокировать россию.

В общем, главное впечатление от конференции и других подобных мероприятий: решение проблемы Крыма — это продвижение на грани возможного и невозможного, пустых публичных заявлений и готовности строить действенные стратегии.

Поэтому у украинского сообщества в решении крымского вопроса еще очень много работы.

Напомним, министр обороны Алексей Резников в Бухаресте назвал пять факторов безопасности Украины.