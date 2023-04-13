Резников в Бухаресте назвал пять факторов безопасности Украины

Крым должен быть освобожден, и он будет освобожден

Безопасность Черноморского региона возможна только после деоккупации Крыма. Об этом в кулуарах Первой конференции по безопасности Черного моря, которая проходит 13 апреля в Бухаресте, сказал министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент "Телеграфа".

"Без увольнения Крыма какие-либо разговоры о безопасности региона — ничто иное, как иллюзия. Крым должен быть освобожден, и он будет освобожден. Полуостров вернется в украинскую семью, как это произошло в 1991 году. Я предложил какую-то из следующих встреч Черноморской инициативы сделать на набережной в Ялте", — прокомментировал "Телеграфу" министр.

Кроме того, во время своего выступления на конференции Алексей Резников перечислил пять факторов, важных для безопасности Черноморского региона и Украины, в частности. Среди них – усиление санкций, гарантии безопасности для Украины, безальтернативное членство в НАТО, трансформация россии и освобождение Крыма.

Напомним, 12-13 апреля в Румынии проходит первая Черноморская конференция по безопасности, проведение которой инициировала Украина.

"Начинается мой визит в Бухарест. Это будет насыщенный день на Первой конференции по безопасности Черного моря для меня и наших румынских партнеров. Мы должны обеспечить безопасность нашего региона. Работа по укреплению украинской армии и антикремлевской коалиции продолжается!!" — написал Резников по прибытию в Румынию.

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