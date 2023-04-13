Резніков у Бухаресті назвав п’ять факторів безпеки України

Крим має бути звільнений, і він буде звільнений

Безпека Чорноморського регіону можлива лише після деокупації Криму. Про це в кулуарах Першої конференції з безпеки Чорного моря, яка 13 квітня проходить у Бухаресті, сказав міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент "Телеграфу".

"Без звільнення Криму будь-які розмови про безпеку регіону — ніщо інше, як ілюзія. Крим має бути звільнений, і він буде звільнений. Півострів повернеться в українську родину, як це відбулось у 1991 році. Я запропонував якусь із наступних зустрічей Чорноморської ініціативи зробити на набережній в Ялті",- прокоментував "Телеграфу" міністр.

Крім того, під час свого виступу на конференції Олексій Резніков перерахував п'ять чинників, які важливі для безпеки Чорноморського регіону та України, зокрема. Серед них — посилення санкцій, гарантії безпеки для України, безальтернативне членство в НАТО, трансформація росіі та звільнення Криму.

Нагадаємо, 12-13 квітня у Румунії проходить перша Чорноморська конференція з безпеки, проведення якої ініціювала Україна.

"Починається мій візит до Бухаресту. Це буде насичений день на Першій конференції з безпеки Чорного моря для мене та наших румунських партнерів. Ми повинні забезпечити безпеку нашого регіону. Робота зі зміцнення української армії та антикремлівської коаліції триває!!" — написав Резніков після прибуття до Румунії.

Раніше ми писали, що відновлення кордонів 1991 року, включаючи Крим, є одним із критеріїв перемоги України.

Також ми повідомляли, що Зеленський пообіцяв великі проблеми любителям росії в Криму.