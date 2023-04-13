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Резніков у Бухаресті назвав п’ять факторів безпеки України

Автор
Юлія Забєліна Юлія Забєліна
Дата публікації
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Автор
Олексій Резніков Новина оновлена 13 квітня 2023, 19:16
Олексій Резніков. Фото mil.gov.ua

Крим має бути звільнений, і він буде звільнений

Безпека Чорноморського регіону можлива лише після деокупації Криму. Про це в кулуарах Першої конференції з безпеки Чорного моря, яка 13 квітня проходить у Бухаресті, сказав міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент "Телеграфу".

"Без звільнення Криму будь-які розмови про безпеку регіону — ніщо інше, як ілюзія. Крим має бути звільнений, і він буде звільнений. Півострів повернеться в українську родину, як це відбулось у 1991 році. Я запропонував якусь із наступних зустрічей Чорноморської ініціативи зробити на набережній в Ялті",- прокоментував "Телеграфу" міністр.

Крім того, під час свого виступу на конференції Олексій Резніков перерахував п'ять чинників, які важливі для безпеки Чорноморського регіону та України, зокрема. Серед них — посилення санкцій, гарантії безпеки для України, безальтернативне членство в НАТО, трансформація росіі та звільнення Криму.

Нагадаємо, 12-13 квітня у Румунії проходить перша Чорноморська конференція з безпеки, проведення якої ініціювала Україна.

"Починається мій візит до Бухаресту. Це буде насичений день на Першій конференції з безпеки Чорного моря для мене та наших румунських партнерів. Ми повинні забезпечити безпеку нашого регіону. Робота зі зміцнення української армії та антикремлівської коаліції триває!!"написав Резніков після прибуття до Румунії.

Раніше ми писали, що відновлення кордонів 1991 року, включаючи Крим, є одним із критеріїв перемоги України.

Також ми повідомляли, що Зеленський пообіцяв великі проблеми любителям росії в Криму.

Теги:
#Україна #Крим #Бухарест #Олексій Резніков