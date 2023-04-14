Крым не является чем-то особенным и должен быть освобожден, как и другие регионы Украины — глава МИД Молдовы

Нику Попеску подчеркнул, что так называемые интересы россии в Украине и Черном море — это наглая агрессия

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску убежден, что считать территорию Крыма чем-то особенным – это устаревшие нарративы. И на полях Первой Черноморской конференции безопасности Международной крымской платформы в комментарии "Телеграфу" Попеску подчеркнул, что Крым должен быть освобожден от российских оккупантов так же, как и другие временно оккупированные территории.

"Я не совсем так вижу, что Крым — это нечто особенное. Я считаю, что такие нарративы об "особом Крыме" были до последнего раунда перед полномасштабной российской агрессией против Украины в феврале прошлого года".

Но, кажется, последние месяцы всем понятно, что интересы россии в Украине и в Черном море в частности — это наглая агрессия. И понятно, что Крым является частью Украины, как и другие города, которые находятся под российской оккупацией. Все регионы Украины должны быть освобождены, включая Крым", — подчеркнул Попеску в комментарии журналисту "Телеграфа".

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в заявлении во время онлайн-включения на конференции подчеркнул то же самое, комментируя позицию некоторых мировых лидеров, что освобождение Крыма — это особый вопрос.

"Нет разницы между Симферополем, Херсоном, Донецком или Луганском. Все это — украинская земля, которую пытается украсть россия", — отметил Кулеба.