Крим не є чимось особливим і має бути звільнений, як і інші регіони України — голова МЗС Молдови

Ніку Попеску наголосив, що так звані інтереси росії в Україні та Чорному морі — це зухвала агресія

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску переконаний, що вважати територію Криму чимось особливим – це застарілі наративи. І на полях Першої Чорноморської безпекової конференції Міжнародної кримської платформи в коментарі "Телеграфу" Попеску наголосив, що Крим має бути звільнений від російських окупантів так само, як і інші тимчасово окуповані території.

"Я не зовсім так бачу, що Крим — це щось особливе. Я вважаю, що такі наративи про "особливий Крим" були до останнього раунду перед повномасштабною російською агресією проти України у лютому минулого року.

Але, здається, останні місяці для всіх зрозуміло, що інтереси росії в Україні та в Чорному морі зокрема — це зухвала агресія. І зрозуміло, що Крим є частиною України, як і інші міста, які наразі знаходяться під російською окупацією. Всі регіони України мають бути звільнені, включно з Кримом", — підкреслив Попеску у коментарі журналісту "Телеграфу".

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у заяві під час онлайн-включення на конференції наголосив про те ж саме, коментуючи позицію деяких світових лідерів, що звільнення Криму — це особливе питання.

"Немає різниці між Сімферополем, Херсоном, Донецьком чи Луганськом. Все це — українська земля, яку намагається вкрасти росія", — зазначив Кулеба.