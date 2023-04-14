Крим не є чимось особливим і має бути звільнений, як і інші регіони України — голова МЗС Молдови
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Ніку Попеску наголосив, що так звані інтереси росії в Україні та Чорному морі — це зухвала агресія
Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску переконаний, що вважати територію Криму чимось особливим – це застарілі наративи. І на полях Першої Чорноморської безпекової конференції Міжнародної кримської платформи в коментарі "Телеграфу" Попеску наголосив, що Крим має бути звільнений від російських окупантів так само, як і інші тимчасово окуповані території.
"Я не зовсім так бачу, що Крим — це щось особливе. Я вважаю, що такі наративи про "особливий Крим" були до останнього раунду перед повномасштабною російською агресією проти України у лютому минулого року.
Але, здається, останні місяці для всіх зрозуміло, що інтереси росії в Україні та в Чорному морі зокрема — це зухвала агресія. І зрозуміло, що Крим є частиною України, як і інші міста, які наразі знаходяться під російською окупацією. Всі регіони України мають бути звільнені, включно з Кримом", — підкреслив Попеску у коментарі журналісту "Телеграфу".
Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у заяві під час онлайн-включення на конференції наголосив про те ж саме, коментуючи позицію деяких світових лідерів, що звільнення Криму — це особливе питання.
"Немає різниці між Сімферополем, Херсоном, Донецьком чи Луганськом. Все це — українська земля, яку намагається вкрасти росія", — зазначив Кулеба.