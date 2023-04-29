"Кара Божья": у ГУР озвучили масштаби наслідків вибуху у Севастополі

Росіянам у Криму радять триматися подалі від воєнних об'єктів рф, що розташовані на території півострова

Під час потужного вибуху в анексованому росією Севастополі було знищено понад десять резервуарів з нафтопродуктами загальною місткістю приблизно у 40 тисяч тонн. Ця "бавовна" стала божою карою за удар росіян по мирній Умані.

Таку інформацію в коментарі для "РБК-Україна" озвучив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, зазначивши, що знищені нафтопродукти призначалися для потреб Чорноморського флоту російської федерації.

Крім того, у ГУР МО порадили росіянам, які проживають в анексованому Криму найближчим часом триматися якомога далі від воєнних об'єктів агресора.

"У місті Севастополь 29 квітня відбулася "бавовна", яка є божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою, — розповів Юсов.

Крім того, Юсов додав, що українській розвідці відомі усі деталі щодо розкрадання майна окупантами на цих та інших воєнних об'єктах рф. Також він натякнув, шо саме завдяки цим відомостям українські Сили безпеки та оборони мають значно ширші можливості.

"Варто зазначити, що нам відомо про розкрадання посадовими особами окупаційної влади нафтопродуктів та про інші корупційні дії на цій нафтобазі та інших об'єктах окупантів", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Збройних силах України відреагували на пожежу, що трапилася на нафтобазі в анексованому росією Севастополі.