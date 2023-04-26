"Всі будуть покарані": у ГУР дали пораду росіянам на 9 травня

Україна та військова розвідка мають усі дані щодо запланованих на 9 травня заходів росіян

У росії, де скасували паради на честь 9 травня, населення закликають не відвідувати урочистості й уникати зустрічей із воєнними злочинцями, які пов'язані із так званою "спецоперацією" в Україні. Інших днів упродовж року ці заклики також стосуються.

Про це в інтерв'ю виданню OBOZREVATEL повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи оприлюднені раніше документи, в яких обговорюється підготовка росіян до відбиття ймовірного нападу з повітря під час парадів до 9 травня.

За словами Юсова, українські розвідники мають усі дані, що стосуються заходів безпеки, маршрутів та розташування охорони головних воєнних злочинців росії.

"Звичайно, якщо говорити про якісь акценти чи поради, то думаю, що пересічним росіянам, цивільним, мирним жителям, які не пов'язані з воєнними злочинцями, злочинами та агресією росії проти України, варто всі дні, як, власне, і всі прийдешні, уникати присутності та перебування поряд із воєнними злочинцями і воєнними об'єктами, що можуть бути використані в агресії рф проти України", – пояснив він.

Також представник ГУР Міноборони додав, що усі воєнні злочинці росії рано чи пізно отримають покарання, на яке вони заслужили, адже Україна робитиме все можливе, аби захистити себе від російської агресії та звільнити захоплені окупантами території.

"Я думаю, що це формулювання самодостатнє. Все для того, щоб деокупувати території, що обов'язково трапиться, і повернутися до кордонів 91-го року, а також обов'язково зробить усе для справедливого покарання воєнних злочинців та всіх, хто має відношення до цієї геноцидної війни сучасної росії проти України", – підсумував він.

Варто нагадати, що росія активно готується до ймовірних диверсій у москві. З огляду на це, Красну площу навіть перекрили для відвідування на наступні два тижні, поки у "серці рф" готуватимуться до проведення параду 9 травня.

Ба більше, цього року традиційний парад на 1 травня, а також ходу "Безсмертного полку" також не проводитимуть. Таке рішення у кремлі аргументували нібито "підвищеним рівнем терористичної небезпеки".

Такі ж обмеження введенні і на території анексованого Криму.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що у кабінеті очільника української розвідки Крила Буданова помітили щось схоже на карту москви, це викликало неабиякий резонанс у українців.