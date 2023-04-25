"Сподіваємось і віримо": українці в мережі обговорюють сюрпризи москві на 9 травня від ЗСУ

Украинцы уверены, что "братьев" нужно поздравить с праздником

Напередодні 9 травня дедалі частіше звучить запитання, чи очікувати путіну якихось "подарунків" від ЗСУ. У самій росії вже не на жарт переживають за це і закривають Красну площу. А нещодавно інтриги додав і голова ГУР МО України Кирило Буданов, у якого в кабінеті помітили карту Москви.

"Телеграф" вирішив поцікавитися в українців, чи очікують вони "сюрпризів" від ЗСУ на 9 травня.

Дехто вважає, що частішання виявлень невідомих безпілотників у районі столиці країни-агресора може свідчити про певну підготовку.

Інші не впевнені, що це з чимось пов’язано, але більшість коментаторів очікують і сподіваються, що якийсь "подарунок" путіну наші все ж таки приготували.

Нагадаємо, Кирило Буданов планував масовані удари по російській столиці на річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну. Однак на прохання США від цих планів довелося відмовитися.

Також ми повідомляли, що в росії скасували ходи "Безсмертного полку" на 9 травня. Інформація про це швидко розлетілася по соцмережах, і користувачі вже встигли прокоментувати її новими порціями жартів.