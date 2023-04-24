На святкування 9 травня до путіна приїде лише один іноземний лідер

Візит лідера однієї з країн очікується 8-9 травня

На святкування т.зв. "Дня перемоги" у росії, де вже скасували пропагандистську ходу "Безсмертний полк" на 9 травня, приїде лише один іноземний лідер. Йдеться про главу Киргизстану Садира Жапарова.

Про це повідомляє російська газета "Ведомости", посилаючись на дипломатичне джерело та співрозмовника, близького до адміністрації президента.

Садира Жапарова на святкування 9 травня ще наприкінці березня запросив віцепрем'єр олексій оверчук, який займається міжнародними відносинами в уряді. Візит Жапарова до росії очікується 8-9 травня.

Наголошується, що киргизький лідер братиме участь в урочистих заходах, присвячених "Дню перемоги", а також проведе переговори з російським диктатором володимиром путіним. Їхня остання зустріч була у грудні 2022 року.

Водночас прессекретар путіна дмитро пєсков не відповів на запитання журналістів, чи зможе в росію на "День перемоги" приїхати ще хтось з іноземних лідерів, наприклад, самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко.

Варто зазначити, що минулого року на "парад побєдобєсія" до росії не приїхав жоден іноземний лідер. Але у кремлі тоді заявили, що нібито нікого і не запрошували.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що російські загарбники відмовилися від демонстрації та параду на 1 та 9 травня у тимчасово окупованому Криму.