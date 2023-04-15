З 9 травня облом: родичі авторів відомих воєнних пісень "послали" пропагандистів росії

Деякі військові пісні не зможуть використовувати під час святкування 9 травня

Пропагандист Антон Красовський, який на початку війни закликав топити українських дітей, висловив своє невдоволення тим, що родичі російських та радянських музикантів забороняють використовувати пісні своїх предків для заходів щодо святкування 9 травня.

Він заявив, що сьогодні в Росії знімають великий музичний проект до дня перемогу, а онуки, і онуки авторів текстів військових пісень відмовляють організаторам у правах.

За словами пропагандиста, всі вони посилаються на те, що росія веде загарбницьку війну проти України і не хочуть дозволяти використовувати авторські права їхніх предків.

"Прошу колег із думи та совфеду якось подумати над тим, щоб корпус військових пісень перевести до бібліотеки національного надбання", - написав прихильник путінського режиму.

Красовський зазначив, що організаторам проекту не дозволили включати до його програми пісні "Коли ми були на війні" (автор вірша Давид Самойлов) та "Дорога на Берлін" (автор вірша Євген Долматовський).

Спадкоємців російських поетів пропагандист називає "зрадниками, що втекли з Росії".

Нагадаємо, що російські загарбники передумали проводити святкову демонстрацію та парад на 1 та 9 травня.