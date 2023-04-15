С 9 мая облом: родственники авторов известных военных песен "послали" пропагандистов рф

Некоторые военные песни не смогут использовать при праздновании 9 мая

Пропагандист Антон Красовский, который в начале войны призывал топить украинских детей, выразил свое недовольство тем, что родственники российских и советских музыкантов запрещают использовать песни своих предков для мероприятий по случаю празднования 9 мая.

Он заявил, что сейчас в рф снимают большой музыкальный проект ко дню победу, а внуки, и внучки авторов текстов военных песен отказывают организаторам в правах.

По словам пропагандиста, они все ссылаются на то, что россия ведет захватническую войну против Украины и не хотят разрешать использовать авторские права их предков.

"Прошу коллег из думы и совфеда как-то подумать над тем, чтобы корпус военных песен перевести в библиотеку национального достояния", — написал сторонник путинского режима.

Красовский отметил, что организаторам проекта не разрешили включать в его программу песни "Когда мы были на войне" (автор стиха Давид Самойлов) и "Дорога на Берлин" (автор стиха Евгений Долматовский).

Наследников российских поэтов пропагандист называет "убежавшими из россии предателями".

Напомним, что российские захватчики передумали проводить праздничную демонстрацию и парад на 1 и на 9 мая.