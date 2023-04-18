"Полк виявився смертним": у росії скасували ходи на 9 травня, мережа веселиться

У росії вигадали альтернативу традиційній ході

Після скасування масових заходів на 9 травня в окупованому Криму, в росії також вирішили не проводити пропагандистську ходу "Безсмертний полк".

Про це агентству ТАСС повідомила співголова центрального штабу ООД "Безсмертний полк росії", депутат Державної думи рф олена цунаєва.

"Бажаючим пропонується розмістити фотографії своїх родичів — ветеранів у соціальних мережах, на одязі, на автомобілі та на сайті руху ", — йдеться у повідомленні.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі прокоментував скасування ходи. На його думку, це логічний хід, враховуючи "успіхи" російських військових на фронті, кількість похоронок та розбитої техніки.

"Які вже тут ходи, якщо вже понад рік російський смертний полк ходить швендяє Україною? Чим пишатися? Діди воювали — онуки все про …", — зазначив він.

Інформація про скасування ходи "Безсмертного полку" в містах росії на 9 травня швидко розлетілася соцмережами. Користувачі вже встигли прокоментувати її новими порціями жартів.

До речі, самі росіяни вважають, що рішення влади про скасування ходи є правильним. Це, на їхню думку, робиться з метою безпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у двох областях росії вирішили скасувати військові паради на 9 травня. Розпорядження про це підписано губернаторами областей. Скасувати заходи вирішили нібито для того, щоб не "провокувати противника", тобто ЗСУ.