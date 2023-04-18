"Полк оказался смертным": в россии отменили шествия на 9 мая, сеть веселится

В россии придумали альтернативу традиционному шествию

После отмены массовых мероприятий на 9 мая в оккупированном Крыму, в россии тоже решили не проводить пропагандистское шествие "Бессмертный полк".

Об этом агентству ТАСС сообщила сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк россии", депутат Государственной думы рф елена цунаева.

"Желающим предлагается разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения", — говорится в сообщении.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале прокомментировал отмену шествия. По его мнению, это логичный ход, учитывая "успехи" российских военных на фронте, количество похоронок и разбитой техники.

"Какие уж тут шествия, если уже больше года российский смертный полк шествует шастает по Украине? Чем гордиться? Деды воевали – внуки все про…", — отметил он.

Информация об отмене шествия "Бессмертного полка" в городах россии на 9 мая быстро разлетелась по соцсетям. Пользователи уже успели прокомментировать ее новыми порциями шуток.

К слову, сами россияне считают, что решение властей об отмене шествия является правильным. Это, по их мнению, делается с целью безопасности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в двух областях россии решили отменить военные парады на 9 мая. Распоряжения об этом были подписаны губернаторами областей. Отменить мероприятия решили якобы для того, чтобы не "провоцировать противника", т.е. ВСУ.