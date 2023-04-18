Украина и в этом "виновата": у путина придумали новое бредовое обвинение

В россии выступили с очередными обвинениями в адрес Украины

В россии решили под шумок войны спихнуть на Украину свои проблемы. В оправдание своей беспомощности местные полицейские придумали новое нелепое обвинение, дескать, наркомания в рф — это все из-за нашей страны.

Об этом сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на заявление главы мвд рф владимира колокольцева.

По его словам, Украина якобы курирует преступные группировки в рф, которые вовлекают россиян в распространение наркотиков.

"Задокументированы факты вовлечения граждан в распространение наркотиков в россии преступными группировками, подконтрольными киевскому режиму", — говорит колокольцев.

Если верить бреду главного полицейского рф, украинские силовики якобы участвовали в организации подпольных лабораторий, а также проверяли завербованных наркодилеров на полиграфе для "надёжности". Это он ляпнул на заседании объединённой коллегии министерств внутренних дел Союзного государства, в ходе которого также отметил, что "деятельность зарубежных спецслужб и националистических организаций представляет угрозу нацбезопасности страны".

Напомним, что в последнее время в россии резко выросла и заболеваемость инфекциями и венерическими болезнями. Не удивительно, если россияне и в этом потом решат обвинить Украину, ссылаясь, например на "биолаборатории", которые пропагандисты только недавно достали с пыльных полок.