В россии резко выросла заболеваемость инфекциями и венерическими болезнями: обвиняют отчетность

Россияне стали чаще болеть опасными болезнями

В россии в январе резко подскочила заболеваемость вирусными инфекциями, среди которых ВИЧ, гепатит, туберкулез и сифилис.

Как сообщает "Сибирь Реалии", об этом свидетельствуют данные Росстата и Роспотребнадзора, которые сравнили данные за январь 2023 года с аналогичным периодом 2022 года.

Отмечается, что число случаев впервые выявленного туберкулеза выросла на 10% по сравнению с прошлым годом, ВИЧ – на 20%, сифилисом – на 71%, острыми гепатитами – на 45%.

При этом количество случаев инфицирования гепатитом А выросло на 50%, гепатитом В — на 11%, а гепатитом С — на 42%.

Также в январе в 40 раз выросло случаев заражения корью (4 случая против 161), в 4,6 раза – коклюшем, почти в три раза – паротитом.

Российские эксперты говорят, что такая тенденция может быть связана с тем, что причины могут крыться в ужесточении требований к врачам по ведению отчетности, однако не исключают, что это связано с войной и последствиями пандемии COVID-19.

Как сообщалось ранее, согласно отчету британской разведки, главной причиной небоевых потерь среди российских войск в Украине является злоупотребление алкоголем.