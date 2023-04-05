В россии резко выросла заболеваемость инфекциями и венерическими болезнями: обвиняют отчетность
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Россияне стали чаще болеть опасными болезнями
В россии в январе резко подскочила заболеваемость вирусными инфекциями, среди которых ВИЧ, гепатит, туберкулез и сифилис.
Как сообщает "Сибирь Реалии", об этом свидетельствуют данные Росстата и Роспотребнадзора, которые сравнили данные за январь 2023 года с аналогичным периодом 2022 года.
Отмечается, что число случаев впервые выявленного туберкулеза выросла на 10% по сравнению с прошлым годом, ВИЧ – на 20%, сифилисом – на 71%, острыми гепатитами – на 45%.
При этом количество случаев инфицирования гепатитом А выросло на 50%, гепатитом В — на 11%, а гепатитом С — на 42%.
Также в январе в 40 раз выросло случаев заражения корью (4 случая против 161), в 4,6 раза – коклюшем, почти в три раза – паротитом.
Российские эксперты говорят, что такая тенденция может быть связана с тем, что причины могут крыться в ужесточении требований к врачам по ведению отчетности, однако не исключают, что это связано с войной и последствиями пандемии COVID-19.
Как сообщалось ранее, согласно отчету британской разведки, главной причиной небоевых потерь среди российских войск в Украине является злоупотребление алкоголем.