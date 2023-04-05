У росії різко зросла захворюваність на інфекції та венеричні хвороби: звинувачують звітність

Росіяни стали частіше хворіти на небезпечні хвороби

У Росії в січні різко підскочила захворюваність на вірусні інфекції, серед яких ВІЛ, гепатит, туберкульоз і сифіліс.

Як повідомляє "Сибір Реалії", про це свідчать дані Росстату та Роспотребнадозру, які порівняли дані за січень 2023 року з аналогічним періодом 2022 року.

Зазначається, що кількість випадків уперше виявленого туберкульозу зросла на 10% порівняно з минулим роком, ВІЛ – на 20%, сифілісом – на 71%, гострими гепатитами – на 45%.

При цьому кількість випадків інфікування гепатитом А зросла на 50%, гепатитом на 11%, а гепатитом на 42%.

Також у січні у 40 разів зросло випадків зараження кором (4 випадки проти 161), у 4,6 раза – кашлюком, майже втричі – паротитом.

Російські експерти кажуть, що така тенденція може бути пов’язана з тим, що причини можуть полягати в посиленні вимог до лікарів щодо ведення звітності, проте не виключають, що це пов’язано з війною та наслідками пандемії COVID-19.

Як повідомлялося раніше, згідно зі звітом британської розвідки, головною причиною небойових втрат серед російських військ в Україні є зловживання алкоголем.