Губить алкоголь: у британській розвідці назвали головні причини небойових втрат у російській армії

Росіяни зловживають алкоголем

З моменту початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, окупаційні війська втратили понад 200 тисяч осіб, серед яких багато хто загинув з небойових причин.

Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, основною причиною небойових втрат у російській армії є зловживання алкоголем.

У повідомленні йдеться, що напередодні російські джерела повідомили про "надзвичайно велику" кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов’язаних із вживанням алкоголю військовослужбовцями окупаційної армії.

У відомстві зазначають, що іншими причинами небойових втрат є необережне поводження зі зброєю, ДТП та кліматичні травми на кшталт обморожень.

Як повідомлялося раніше, заступниця голови Міноборони Ганна Маляр заявляла, що співвідношення втрат ЗСУ та армії ворога часом досягає коефіцієнта 1 до 10.

При цьому росіяни зазнають величезних втрат не тільки в особовому складі, а й у бойовій техніці. Через це їм доводиться знімати зі зберігання екземпляри, яким місце у музеї, а не на сучасному полі бою.