Россияне злоупотребляют алкоголем

С момента начала полномасштабного вторжения россии в Украину, оккупационные войска потеряли более 200 тысяч человек, среди которых многие погибли по небоевым причинам.

Как информирует Министерство обороны Великобритании, основной причиной небоевых потерь в российской армии является злоупотребление алкоголем.

В сообщении говорится, что накануне российские источники сообщили о "чрезвычайно большом" количестве инцидентов, преступлений и смертей, связанных с употреблением алкоголя военнослужащими оккупационной армии.

В ведомстве отмечают, что другими причинами небоевых потерь является неосторожное обращение с оружием, ДТП и климатические травмы, вроде обморожений.

Как сообщалось ранее, заместительница главы Минобороны Анна Маляр заявляла, что соотношение потерь ВСУ и армии врага порой достигает коэффициента 1 к 10.

При этом россияне несут огромные потери не только в личном составе, но и в боевой технике. Из-за этого им приходится снимать с хранения экземпляры, которым место в музее, а не на современном поле боя.