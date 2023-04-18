Україна і в цьому "винна": у путіна придумали нове дурнувате звинувачення

У росії виступили з черговими звинуваченнями на адресу України

У росії вирішили під шумок війни зіпхнути на Україну свої проблеми. На виправдання своєї безпорадності місцеві поліцейські вигадали нове безглузде звинувачення, мовляв наркоманія в росії — це все через нашу країну.

Про це повідомляють російські пропагандисти, посилаючись на заяву глави мвс рф володимира колокольцева.

За його словами, Україна нібито займається злочинними угрупованнями в рф, які залучають росіян до поширення наркотиків.

"Задокументовано факти залучення громадян до поширення наркотиків у росії злочинними угрупованнями, підконтрольними київському режиму", — каже колокольцев.

Якщо вірити маячні головного поліцейського рф, українські силовики нібито брали участь в організації підпільних лабораторій, а також перевіряли завербованих наркодилерів на поліграфі для "надійності". Таке він бовкнув на засіданні об’єднаної колегії міністерств внутрішніх справ Союзної держави, в ході якого також зазначив, що "діяльність закордонних спецслужб і націоналістичних організацій становить загрозу нацбезпеці країни".

Нагадаємо, що останнім часом у росії різко зросла і захворюваність на інфекції та венеричні хвороби. Не дивно, якщо росіяни і в цьому потім вирішать звинуватити Україну, посилаючись, наприклад, на "біолабораторії", які пропагандисти лише недавно дістали з курних полиць.