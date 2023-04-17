Медведчук в россии написал безумную статью о "новом Гитлере и трибунале"

Предатель Украины заявляет, что трибунал над Зеленским якобы позволит избежать ядерной войны

Кум российского диктатора владимира путина и нардеп запрещенной партии "ОПЗЖ" виктор медведчук, которого Украина обменяла на своих защитников, делает заявления о нынешней власти нашей страны и сравнивает ее действия преступлением "гитлеровцев против еврейского населения Рейха".

Свои мысли о якобы "нацизме" в Украине пророссийский политик собрал в целую статью, которую он выдал для одного из российских пропагандистских СМИ.

В этой статье он высказался о том, что якобы о возрождение "нацизма" в Украине — это дело рук западных спецслужб, которые хотели сделать из страны лишь оружие против россии. А развязанный против жителей Донетчины и Луганщины "геноцид" произошел со стороны якобы украинской власти.

"После прихода к власти Зеленского режим перестал скрывать свою нацистскую сущность и начал воспроизводить действия Гитлера", — заявляет медведчук.

В период с 2014 по 2019 год, как утверждает предатель Украины, в нашей стране якобы укрепились "национализм" и "русофобия". А с начала правления Владимира Зеленского, отмечает медведчук, страна "прошла путь от националистического государства к нацистской диктатуре и превратилась в неонацистское государство, колонию Запада".

Также бывший глава запрещенной ОПЗЖ призывает мир "объединиться ради проведения судебного процесса" над украинским режимом. Этот процесс, по его заявлениям, должен проводиться по примеру Нюрнбергского международного военного трибунала.

"Спустя 80 лет необходимо создать новый международный трибунал для расследования нацистского заговора с целью захвата власти в Украине, военных преступлений, преступлений против мира и человечности, совершенных властями Украины и их западными сообщниками. Государства, которые не хотят повторения трагедии Германии прошлого века и сегодняшней Украины на своей земле, должны объединить усилия и провести судебный процесс по примеру Нюрнбергского международного военного трибунала, дав правовую оценку действиям нацистского режима Зеленского, его предшественников и покровителей", — заявил он.

Предатель Украины заявляет, что трибунал над Зеленским якобы позволит избежать ядерной войны.

"Только общими усилиями, излечив Украину от "коричневой чумы" нацизма, сделав на ее примере выводы и наказав виновных, человечество сможет избежать ядерного апокалипсиса, к которому очередной Гитлер может привести планету, руководствуясь в своей политике человеконенавистническими идеями нацизма", — сказал медведчук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что прошлой статьей об Украине медведчук отметился в январе 2023 года. Тогда он обвинил Запад в российско-украинской войне и призвал своего кума владимира путина сделать в Украине новое политическое движение.