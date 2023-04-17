Медведчук у росії написав божевільну статтю про "нового Гітлера та трибунал"

Зрадник України заявляє, що трибунал над Зеленським нібито дозволить уникнути ядерної війни

Кум російського диктатора володимира путіна та нардеп забороненої партії ОПЗЖ віктор медведчук, якого Україна обміняла на своїх захисників, робить заяви про нинішню владу нашої країни та порівнює її дії злочином "гітлерівців проти єврейського населення Рейху".

Свої думки про нібито "нацизм" в Україні проросійський політик зібрав у цілу статтю, яку він видав для одного із російських пропагандистських ЗМІ.

У цій статті він висловився, що нібито відродження "нацизму" в Україні — це справа рук західних спецслужб, які хотіли зробити з країни лише зброю проти росії. А розв’язаний проти мешканців Донеччини та Луганщини "геноцид" стався з боку нібито української влади.

"Після приходу до влади Зеленського режим перестав приховувати свою нацистську сутність та почав відтворювати дії Гітлера", — заявляє медведчук.

У період з 2014 по 2019 рік, як стверджує зрадник України, у нашій країні нібито зміцнилися "націоналізм" та "русофобія". А з початку правління Володимира Зеленського, зазначає медведчук, країна "пройшла шлях від націоналістичної держави до нацистської диктатури та перетворилася на неонацистську державу, колонію Заходу".

Також колишній глава забороненої ОПЗЖ закликає світ "об’єднатися заради проведення судового процесу" над українським режимом. Цей процес, за його заявами, має проводитись за прикладом Нюрнберзького міжнародного військового трибуналу.

"Через 80 років необхідно створити новий міжнародний трибунал для розслідування нацистської змови з метою захоплення влади в Україні, військових злочинів, злочинів проти миру та людяності, скоєних владою України та їх західними спільниками. Держави, які не хочуть повторення трагедії Німеччини минулого століття та сьогоднішньої України на своїй землі повинні об’єднати зусилля і провести судовий процес за прикладом Нюрнберзького міжнародного військового трибуналу, давши правову оцінку діям нацистського режиму Зеленського, його попередників і покровителів", — заявив він.

Зрадник України заявляє, що суд над Зеленським нібито дозволить уникнути ядерної війни.

"Тільки спільними зусиллями, вилікувавши Україну від "коричневої чуми" нацизму, зробивши на її прикладі висновки й покаравши винних, людство зможе уникнути ядерного апокаліпсиса, до якого черговий Гітлер може привести планету, керуючись у своїй політиці людиноненависницькими ідеями нацизму".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що минулою статтею про Україну медведчук відзначився в січні 2023 року. Тоді він звинуватив Захід у російсько-українській війні та закликав свого кума володимира путіна зробити в Україні новий політичний рух.