Жену Медведчука объявили в розыск: Марченко грозит до 8 лет тюрьмы

Жене бывшего главы ОПЗЖ светит крупный срок в Украине

Жена пророссийского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко попала в розыск по делу о финансировании российских силовиков.

Соответствующая информация была обнародована на сайте Министерства внутренних дел. Отмечается, что в розыск Марченко объявило управление СБУ в Ивано-Франковской области.

В карточке указано, что Марченко начала скрываться от органов досудебного расследования с 24 марта 2023 года.

При этом отмечается, что ее подозревают в совершении преступления согласно части 3 ст.110 Уголовного кодекса, то есть финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, совершенных в особо крупных размерах или по сговору группы лиц.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее, 7 февраля стало известно, что компании Марченко в Крыму финансировали росгвардию и МВД рф. Общая сумма совершенных платежей превышает 50 миллионов гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в имении Виктора Медведчука были проведены обыски. Правоохранители нашли у него более 300 картин известных художников. Общая их стоимость составляет примерно 700 тысяч долларов.