Визит лидера одной из стран ожидается 8-9 мая

На празднование т.наз. "Дня победы" в россии, где уже отменили пропагандистское шествие "Бессмертный полк" на 9 мая, приедет только один иностранный лидер. Речь идет о главе Кыргызстана Садыре Жапарове.

Об этом сообщает российская газета "Ведомости", ссылаясь на дипломатический источник и собеседника, близкого к администрации президента рф.

Садыра Жапарова на празднование 9 мая еще в конце марта пригласил вице-премьер алексей оверчук, занимающийся международными отношениями в правительстве. Визит Жапарова в россию ожидается 8-9 мая.

Отмечается, что киргизский лидер будет принимать участие в торжественных мероприятиях, посвященных "Дню победы", а также проведет переговоры с российским диктатором владимиром путиным. Их последняя встреча состоялась в декабре 2022 года.

В то же время пресс-секретарь путина дмитрий песков не ответил на вопрос журналистов насчет того, сможет ли в россию на "День победы" приехать еще кто-нибудь из иностранных лидеров, например, самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко.

Стоит отметить, что в прошлом году на "парад победобесия" в россию вовсе не приехал ни один иностранный лидер. Но в кремле тогда заявили, что якобы никого и не приглашали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские захватчики отказались от проведения праздничной демонстрации и парада на 1 и 9 мая во временно оккупированном Крыму.