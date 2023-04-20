В москве будет "пылать": союзники Украины приняли решение насчет 9 мая

Решение принято также в знак солидарности с народом Украины

Преданная союзница Украины подготовила очередной неприятный "подарок" для путина. Сейм Литвы принял закон о 9 мая.

Об этом сообщает латвийское издание Delfi.

Так, 20 мая латвийский парламент в двух чтениях в срочном порядке принял закон "О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая". Теперь в Латвии 9 мая запрещены любые публичные мероприятия, кроме тех, что связаны с Днем Европы.

Согласно аннотации, цель закона — защитить интересы государства и общества, не допустить беспорядков, защитить здоровье и нравственность общества. Кроме того, закон призван не допустить угрозы и уничижение ценностей Латвии как демократического и национального государства, в том числе раскола общества, прославления войны, военной агрессии, тоталитаризма и насилия, а также искаженного отражения исторических событий. Решение принято также в знак солидарности с народом Украины.

"Закон устанавливает, что на всей территории Латвии 9 мая (в течение всех суток) и до 7 часов утра 10 мая запрещено использование пиротехники. В публичном пространстве на открытом воздухе запрещено проведение праздничных и развлекательных мероприятий, шествий, собраний и пикетов. Если для проведения таких мероприятий нужно разрешение от самоуправления, то оно не имеет права выдавать такие разрешения", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали, что Латвия по-настоящему жестко взялась за "идейно русскоязычных".

Также мы сообщали, что представитель Латвии послал делегацию рф матом.