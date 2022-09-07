Страны Балтии подготовили очень неприятный "подарок" россии

Теперь гражданам рф не поможет даже хваленная шенгенская виза

россия, как агрессор, получает все больше ограничений со стороны тех стран, которые ранее были более или менее дружественны к ней. Так, спустя всего несколько дней после громкого заявления эстонского премьера насчет необходимости усилить изоляцию россиян до победы Украины в войне, страны Балтии наконец-то договорились ограничить передвижение граждан рф через свои границы. Соглашение было заключено на уровне МИД Латвии, Литвы и уже упомянутой Эстонии.

Речь об этом шла во время встречи министров иностранных дел Nordic-Baltic Eight. Участие в заседание принимали не только представители стран Балтии, но и Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании, а также Исландии.

В ближайшие дни будет официально объявлено о том, какие именно ограничения теперь ожидают владельцев российских паспортов. Прежде всего будет наложен запрет на передвижение через сухопутные границы Латвии, Литвы и Эстонии. Россиянам не поможет даже наличие действующей шенгенской визы.

Впрочем, конечно же, без исключений не обойдется. Они будут касаться соблюдения гуманитарного права. Возможность въезда останется у некоторых водителей фур, а также дипломатов. Помимо этого будет необходимость въезда-выезда по важным семейным, а также гуманитарным причинам.

Стоит отметить, что в Латвии предупреждают своих граждан о нежелательности поездок на территории россии и Беларуси в ближайшее время. Такие рекомендации связывают со "значительными рисками насчет безопасности", а также вероятным "непредвиденным развитием ситуации".

Ранее "Телеграф" сообщал, какие пять стран выступили с призывом к Брюсселю ограничить выдачу шенгенских виз гражданам россии. Таким образом они надеялись уменьшить поток въезжающих россиян.

Стоит добавить, что в Эстонии уже было несколько случаев принудительной депортации граждан страны-агрессора на родину.