У москві "палатиме": союзники України ухвалили рішення щодо 9 травня

Рішення ухвалено також на знак солідарності з народом України

Віддана союзниця України підготувала черговий неприємний "подарунок" для путіна. Сейм Литви ухвалив закон про 9 травня.

Про це повідомляє латвійське видання Delfi.

Так, 20 травня латвійський парламент у двох читаннях терміново ухвалив закон "Про заборону проведення окремих публічних заходів 9 травня". Тепер у Латвії 9 травня заборонено будь-які публічні заходи, окрім тих, що пов’язані з Днем Європи.

Згідно з анотацією, мета закону — захистити інтереси держави та суспільства, не допустити безладів, захистити здоров’я та моральність суспільства. Крім того, закон покликаний не допустити загрози та приниження цінностей Латвії як демократичної та національної держави, зокрема розколу суспільства, прославлення війни, військової агресії, тоталітаризму та насильства, а також спотвореного відображення історичних подій. Рішення ухвалено також на знак солідарності з народом України.

"Закон встановлює, що на всій території Латвії 9 травня (протягом усієї доби) та до 7 години ранку 10 травня заборонено використання піротехніки. У публічному просторі на відкритому повітрі заборонено проведення святкових та розважальних заходів, ходів, зборів та пікетів. Якщо для проведення таких заходів потрібен дозвіл від самоврядування, то він не має права видавати такі дозволи", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Латвія по-справжньому жорстко взялася за "ідейно-російськомовних".

Також ми повідомляли, що представник Латвії послав делегацію росії матом.