У москві безпілотник упав у дуже цікавому місці: що пишуть російські ЗМІ

На місці працювали правоохоронці та сапери

У росії за один день стався черговий загадковий випадок із невідомим безпілотником. На територію Московського нафтопереробного заводу впав невідомий квадрокоптер, на якому була закріплена камера. Поруч із ним виявили перцевий балончик.

Так, вранці 23 квітня в районі Капотня співробітники МНПЗ помітили безпілотний літальний апарат, що впав. Вони викликали на місце події співробітників поліції та саперів. Про це пише Telegram-канал Baza.

"Як з’ясувалося, дрон жодної небезпеки для оточуючих не становив: на ньому була закріплена лише відеокамера. Однак приблизно за п’ятдесят метрів від безпілотника виявили й перцевий балончик", — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці займаються пошуком власника цього безпілотника.

Варто зазначити, що цього ж дня невідомий БПЛА впав біля міста Ногінськ у Підмосков'ї. На борту цього безпілотника було 17 кг вибухівки. Йдеться про нібито UJ-22 Airborn українського виробництва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Бєлгороді на території міжнародного аеропорту безпілотник літакового типу з вибухівкою врізався у паркан огорожі.