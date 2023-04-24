Під москвою впав безпілотник із 17 кг вибухівки (фото, відео)

Біля російської столиці впав безпілотник

Під москвою впав безпілотник, на борту якого було 17 кг вибухівки. Як пишуть російські ЗМІ, БПЛА, який упав біля Ногінська, був начебто українського виробництва.

"Безпілотник виявила місцева мешканка в лісовому масиві неподалік Ногінська вдень 23 квітня. Вона повідомила поліції, що за 300 метрів від свого будинку знайшла великий літальний апарат", — пишуть російські видання.

За даними джерела, неподалік російської столиці нібито впав UJ-22 Airborn українського виробництва, довжина якого становить 3,5 метри.

За версією пропагандистів, у безпілотника закінчилося паливо в баку, через що він упав.

Місце, де нібито впав безпілотник

"Всередині дрону було виявлено близько 30 брикетів масою по 570 г з вибуховою речовиною всередині", — пишуть російські канали.

Там же припускають, що всередині БПЛА була вибухівка C-4.

"Вибухотехнікам довелося працювати на місці падіння дрону близько 5 годин. Звідки було запущено безпілотника — поки невідомо", — зазначають джерела.

Раніше "Телеграф" писав, що в окупованому Севастополі пролунали сильні вибухи.