В москве беспилотник упал в очень интересном месте: что пишут российские СМИ

На месте работали правоохранители и саперы

В россии за один день произошел очередной загадочный случай с неизвестным беспилотником. На территорию Московского нефтеперерабатывающего завода упал неизвестный квадрокоптер, на котором была закреплена камера. Рядом с ним обнаружили перцовый баллончик.

Так, утром 23 апреля в районе Капотня сотрудники МНПЗ заметили упавший беспилотный летательный аппарат. Они вызвали на место происшествия сотрудников полиции и саперов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

"Как выяснилось, дрон никакой опасности для окружающих не представлял: на нём была закреплена лишь видеокамера. Однако примерно в пятидесяти метрах от беспилотника обнаружили и перцовый баллончик", — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители занимаются поиском владельца этого беспилотника.

Стоит отметить, что в этот же день неизвестный БПЛА упал возле города Ногинск в Подмосковье. На борту этого беспилотника было 17 кг взрывчатки. Речь идет о якобы UJ-22 Airborn украинского производства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Белгороде на территории международного аэропорта беспилотник самолëтного типа со взрывчаткой врезался в забор ограждения.