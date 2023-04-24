Под москвой упал беспилотник с 17 кг взрывчатки (фото и видео)

Возле российской столицы упал беспилотник

Под москвой упал беспилотник, на борту которого было 17 кг взрывчатки. Как пишут российские СМИ, БПЛА, который упал возле Ногинска, был якобы украинского производства.

"Беспилотник обнаружила местная жительница в лесном массиве неподалеку от Ногинска днем 23 апреля. Она сообщила полиции, что в 300 метрах от своего дома нашла большой летательный аппарат", — пишут российские издания.

По данным источника, недалеко от российской столицы якобы упал UJ-22 Airborn украинского производства, длина которого составляет 3,5 метра.

По версии пропагандистов, у беспилотника закончилось топливо в баке, из-за чего он упал.

Место, где якобы упал беспилотник

"Внутри дрона было обнаружено около 30 брикетов массой по 570 г со взрывчатым веществом внутри", — пишут российские каналы.

Там же допускают, что внутри БПЛА были взрывчатка C-4.

"Взрывотехникам пришлось работать на месте падения дрона около 5 часов. Откуда был запущен беспилотник — пока неизвестно", — отмечают источники.

Ранее "Телеграф" писал, что в оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы.