россию кошмарят неизвестные беспилотники - взрывают все подряд (фото)

Россияне продолжают вздрагивать от взрывов на своей территории

Неизвестные дроны продолжают кошмарить россиян на их же территории. Сразу в двух областях рф пожаловались на взрывные инциденты и обвинили во всем Украину. Цели у БПЛА оказываются самые разные.

Так, один из случаев произошел в городе Клинцы, что в Брянской области россии. По словам местного губернатора александра богомаза, на территорию жилого дома упал беспилотник, нанеся серьезные разрушения.

"Имеются частичные разрушения домовладения, выбиты стекла. На месте работают оперативные службы", — говорит богомаз.

Позже в сети появились фото с месте событий. РосСМИ утверждают, что на летательном аппарате якобы была обнаружена надпись "Смерть мос**ям".

Второй инцидент случился уже в соседней Курской области. Там, как пишут пропагандисты, ссылаясь на местные власти, дрон-камикадзе атаковал трактор-погрузчик, который проводил работы на фортификационных сооружениях в районе села Гуево в Суджанском районе.

"Дрон-камикадзе повредил строительную технику, водитель не пострадал", — говорится в сообщении.

В обоих случаях россияне обвинили во всем Украину, хотя в нашей стране свою причастность к взрывам не признавали. При этом, как можно увидеть по инциденту с Белгородом, оккупанты и сами вполне неплохо справляются с бомбардировками своих же территорий.

Напомним, ранее мы писали, что в сети опубликовали полное видео падения и взрыва российской бомбы в Белгороде.

Также мы сообщали, что в Белгородской области посчитали погибших от обстрелов и объяснили все "агрессией Украины".