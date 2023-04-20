В Белгородской области посчитали погибших от обстрелов - и объяснили все "агрессией Украины"

Губернатор Белгородской области предоставил полный отчет с потерями и разрушениями

В прифронтовом российском Белгороде и области, в которых нередко происходит внезапная "бавовна", подсчитали количество погибших от военных действий с начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала россия.

Об этом сказал губернатор Белгородской области вячеслав гладков, представляя ежегодный отчет перед депутатами областной думы, сообщают российские СМИ. При этом важно отметить, что называя количество жертв он заявил, что причиной смертей мирных граждан якобы стала "украинская агрессия".

Так, из презентации гладкова следует, что в результате 2276 обстрелов были ранены 123 человека, погибли 30 человек. Также были разрушены или повреждены 3267 домовладений и 660 автомобилей.

Кроме того он заявил о повреждении 57 школ и детских садиков, 636 объектов энергетической инфраструктуры, 137 объектов коммерческой недвижимости, 386 км дорожного полотна и еще 19 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

В то же время следует отметить, что по данным Организация объединенных наций, с 24 февраля 2022 года жертвами российской войны стали 22 904 гражданских лиц. Из них 8 534 человека погибли, еще 14 370 были ранены.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что общие потери россии в ходе войны в Украине могут превышать 200 тысяч человек. В данном случае речь идет о ликвидированных оккупантах, тех, кто пропал без вести, а также о военных рф, которые получили ранения.