В российском Белгороде взорвалась ТЭС: город обесточен, обвиняют "украинский беспилотник" (видео)

Местные власти заявляют о якобы "повреждении электропостанции"

В приграничном российском Белгороде, где не так давно атаке неизвестных летающих объектов (возможно, космических кораблей инопланетян) подвергся аэропорт, вечер воскресенья, 16 апреля, похоже, тоже выдался не очень спокойным.

Об этом сообщают российские паблики.

Сначала поступили сообщения о якобы "обстреле ВСУ" административного корпуса птицефабрики в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области.

Затем информация стала "горячее": дескать, во многих населённых пунктах области моргнул свет, а в некоторых пропал. совсем.

Также начали поступать сообщения об остановке водоснабжения.

Кроме того, появились сообщения о том, что от падения беспилотника была повреждена подстанция возле местной тюрьмы.

Как бы там ни было, во многих районах города начал пропадать свет, а затем и весь город погрузился во тьму и освещается только огнем от пожара – причем уже на двух объектах.

Конечно, губернатор заявил о том, что "все оперативные службы на месте" и идет ликвидация возгорания.

Тем не менее, местные ТГ, очевидно, смакуют кадры пожара, щедро делясь ими в Сети – ведь это едва ли не единственный случай, когда им можно рассказывать читателям правду.

Напомним, что жителей "Белгородской народной республики" готовят к эвакуации в преддверии майских праздников. Возможно, таки опасаются инопланетян – ведь от них можно ждать любого развития событий – могут вместо тюрьмы бахнуть по местной администрации.