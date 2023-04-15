На каждого погибшего - почти четыре раненых: опубликованы новые данные о потерях рф на войне

Стало известно, сколько рф потеряла на войне в Украине

Общие потери россии на войне в Украине могут превышать 200 тысяч человек. Речь идет как о погибших, так и о тех, кто выбыл из строя по причине ранения или смерти либо пропал без вести.

Расследование о реальных потерях рф провели журналисты BBC в сотрудничестве с изданием "Медиазона".

По данным журналистов, треть из ликвидированных за последние две недели — наемники ЧВК "Вагнер" и мобилизованные россияне. Выходит, что до начала полномасштабной войны Украине они никаким образом не относились к армии оккупантов.

Журналисты отмечают, что убитыми россия могла потерять 41 тысячу оккупантов, а общие потери (по рф) составляют по меньшей мере 184 000 человек.

В своем расследовании авторы материала отталкивались от наблюдений Центра военно-морского анализа США. Там говорится, что на каждого погибшего российского военного приходится в среднем около трех с половиной раненых.

Интересно, что в указанное число обезвреженных оккупантов не входят представители так называемых "народных милиций" "ДНР" и "ЛНР", а этом еще как минимум 8 тысяч погибших и свыше 5 тысяч пропавших без вести.

"Даже если учитывать только публично доступные данные, общие потери рф могут превысить 54 тысячи человек погибшими", – отмечают журналисты.

При этом они обращают внимание на то, что сейчас невозможно установить хотя бы примерное количество военных, пропавших без вести.

В то же время по данным Генштаба ВСУ, на утро 15 апреля враг потерял свыше 180 тысяч солдат.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне в страхе перед мобилизацией начали переписывать на жен авто и квартиры.