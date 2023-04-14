Отправляли на убой: россия потеряла на войне до 90% элитного спецназа

оккупанты потеряли на войне почти всех спецназовцев

На войне в Украине могли быть ликвидированы до 90% личного состава спецподразделений ГРУ. Это могло стать следствием того, что рф отправляла их в бой как обычную пехоту.

Об этом говорится в "секретных документах" Пентагона, опубликованных Washington Post.

В слитых в сеть материалах приводятся отчеты американских разведчиков. В них говорится, что командование российской армии с первых дней войны использовало спецподразделения в прямых боевых столкновениях с ВСУ.

Таким образом оккупанты надеялись поддерживать темп наступления. Еще одна причина таких действий — недоверие регулярной армии рф.

В материалах Пентагона также отмечается, что из-за больших потерь у рф теперь нет возможности использовать спецназ в секретных неконвенциональных операциях. Чтобы восстановить боеспособность подразделений, уйдет свыше 10 лет.

В то же время российские СМИ подтверждают большие потери в рядах частей ГРУ. По данным источника, наибольшие потери среди спецназовцев россия понесла в первые полгода войны, после чего их перестали отправлять на самые горячие направления.

Также мы сообщали, что в Минобороны Украины озвучили соотношение потерь ВСУ и россиян.