В слитых документах нашли оценку ФСБ потерь россии: цифры сильно отличаются от Минобороны

Журналисты проанализировали новые слитые документы Пентагона

Слив секретных документов США показывает вражду внутри российского правительства. ФСБ обвиняет Минобороны в сокрытии огромных потерь, поскольку последние просто не учитывают в своих отчетах потери среди бойцов Росгвардии, наемников ЧВК "Вагнер" и военных, отправляемых в Украину из Чечни.

Об этом сообщает The New York Times.

Так, в одном из документов представители американской разведки говорят, что главная служба внутренней разведки россии (ФСБ) "обвинила" министерство обороны страны "в сокрытии сведений о российских потерях в Украине". Вывод подчеркивает "продолжающееся нежелание военных сообщать плохие новости по цепочке командования".

"Представители ФСБ, говорится в документе, утверждают, что в число жертв министерства не входят убитые и раненые среди бойцов Росгвардии, наемников "Вагнера" или боевиков из Чечни. Разрозненные боевые силы, развернутые Кремлем в Украине, иногда действовали вразрез, что еще больше осложняло военные действия рф", — говорится в материале.

ФСБ подсчитала, что фактическое число россиян, раненых и убитых в бою, приближается к 110 000 человек. В документе не уточняются данные о потерях, которые Минобороны распространяет в правительстве. В последний раз министерство публично обнародовало число погибших в сентябре, когда министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с начала войны погибло 5937 российских военнослужащих.

Американские официальные лица ранее оценивали потери россии примерно в 200 000 солдат. В другом просочившемся документе сообщается, что по состоянию на февраль россияне потеряли от 189 500 до 223 000 человек, в том числе до 43 000 убитых в бою, по сравнению с 124 500–131 000 украинскими потерями, из которых до 17 500 убитыми в бою.

В новых документах также содержатся свежие подробности широко известного спора в феврале, в ходе которого главарь ЧВК "Вагнера" обвинил российских военных в том, что у его боевиков не было срочно необходимых боеприпасов. В статье говорится, что в одном из документов путин попытался лично урегулировать спор, вызвав пригожина и шойгу на встречу, которая, как предполагается, состоялась 22 февраля.

"Встреча почти наверняка касалась, по крайней мере частично, публичных обвинений пригожина и вытекающей из этого напряженности в отношениях с Шойгу", — говорится в документе.

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