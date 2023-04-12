Политолог и военный эксперт объяснил, что сейчас американцам и украинцам вбрасывается предостережение в наличии среди их спецслужб "крота"

За утечкой секретных военных документов США, опубликованных в соцсетях может стоять россия или пророссийские элементы, которые преследуют цель посеять раздор между стратегическими партнерами и снизить возможность противодействовать российской агрессии.

Отмечу, что это не фотошоп и разовая акция российских спецслужб. Напомним, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что слитые в сеть так называемые "засекреченные военные документы" о планах ВСУ – подделка и спецоперация российских спецслужб. "Последние десятилетия самые успешные операции российских спецслужб проходили в фотошопе", — заявил он.

Примечательно, что, по оценкам помощника главы Пентагона Криса Мигера, в результате утечки была обнародована "чрезвычайно тайная, засекреченная" информация, представляющая "очень серьезный риск для национальной безопасности" США. "Это очень засекреченные тайные материалы, которые люди в Министерстве обороны и, безусловно, в других органах власти США используют для своей работы", — отметил он.

То есть, ни о каком фотошопе в моменте обнародования "засекреченных военных документов" речь не идет. На сегодняшний день уже есть третья утечка документов, свидетельствующая о плановом характере их обнародования.

Речь идет о многовекторности операций, проводимой российскими спецслужбами. Один из векторов направлен исключительно на американского потребителя. Здесь неслучайно совпадение событий, происходящих в политической жизни США. Речь идет о выдвижении президента Джо Байдена на второй срок и уголовном преследовании 45-го президента Дональда Трампа.

В свое время у действующего президента США был найден ряд секретных документов. 20 января текущего года сотрудники Федерального бюро расследований в ходе обысков в частном доме Джо Байдена в городе Уилмингтон обнаружили шесть секретных документов. Примечательно, что это не первый случай, когда в его офисе находят документы с грифом секретно. Впервые адвокаты Байдена обнаружили около десяти секретных бумаг в его бывшем офисе в Пенсильвании еще в ноябре 2022 года. Среди выявленных документов были даны разведки об Украине, Иране и Великобритании.

То есть, российскими спецслужбами делается прямой намек на возможность утечки информации по линии администрации президента США. Учитывая то, что в США фактически началась предвыборная кампания, можем предположить, что речь идет о старте информационной операции на понижение Байдена как основного претендента на эту должность. И этот скандал будет развиваться и дальше.

Кроме того, одной из задач этой операции является отвлечение внимания значительного количества оперативного состава американских спецслужб на поиски утечки информации. Американцам и украинцам вбрасывается предостережение о наличии среди их спецслужб "крота". Цель – посеять недоверие, что определенным образом отвлечет и затормозит работу пяти иностранных и отечественных спецслужб.

По информации американских СМИ, члены "Пяти глаз" — разведывательного союза США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии уже обратились в Вашингтон с просьбой о брифингах. Запросы были направлены отдельно в Офис директора Национальной разведки, ЦРУ и ФБР.

Таким образом, россияне пытаются вбить клин в моменте взаимодействия спецслужб нескольких стран, чтобы ослабить именно обмен разведданными — это главное в условиях глобального мира. Это касается не только российских угроз, но и общемировых.

Игра россиян с утечкой информации касается не только создания искусственных конфликтов со спецслужбами, но и с политическими руководствами стратегических партнеров. В частности, часть документов касается государства Израиль.

Также в документах говорилось о возможности закупок оружия чвк "Вагнера" у Турции. Наличие такой информации вызывает определенные оговорки уже внутри самого Североатлантического блока.

Первая публикация документов совпала с появлением статей или выступлениями аналитиков по поводу того, что утечка была во время встречи представителей Украины с представителями США. Намек делался на возможной причастности украинской стороны. Но т.наз. "украинский след" не подтвердился.

Но для чего это делается: огромный объем развединформации передается украинской стороне США. Соответственно, с целью предотвращения плодотворного сотрудничества украинских и американских спецслужб в момент отражения российской агрессии создаются такие информационные поводы. Тем более, один из документов якобы свидетельствует о том, что велась слежка или прослушка представителей правительства Украины, в том числе первых должностнх лиц. Это делается для того, чтобы посеять недоверие. Причем говорится, что прослушивали якобы не только украинского президента, но и ряд политических стратегических партнеров.

Основная задача по отношению к украинскому вектору — посеять раздор между стратегическими партнерами и снизить возможность противодействия российской агрессии.

Показательно, что россия не добилась результата в компрометации украинского руководства, и основное: они не получили информации о дате контрнаступления ВСУ. Следует отметить, что в известном "сливе" конфиденциальной информации об ВСУ отсутствуют данные о возможных направлениях наступления и т.п. Их ведь нет и не может быть.

Надо понимать, что конкретные направления контрнаступления разрабатываются не в Пентагоне, а в Генеральном штабе ВСУ. Так что информацией о датах и возможных направлениях контрнаступления владеют три, максимум — пять человек. Поэтому в этих документах нет и быть не может этих данных. Такой факт работает в интересах украинской стороны.

Во-первых, это повышает субъектность украинской стороны в момент принятия решений главнокомандующим ВСУ. Во-вторых, это снимает подозрение с украинской стороны в момент возможной утечки конфиденциальных данных.

Подытоживая, режим контрразведывательных мер внутри Украины не позволяет российской стороне получать данные о возможных военных действиях со стороны ВСУ. А попытка "вбросить" эти документы – это так называемые превентивные меры, чтобы сделать невозможным будущее украинское контрнаступление.

Утечкой документов россияне пытались показать свою "осведомленность" о планах украинского военного руководства. Это делается для того, чтобы украинское руководство повелось на российский тезис, что они якобы все знают. Но этого не вышло.

Последние заявления американской стороны о том, что инцидент с публикацией секретных документов американского Министерства обороны не отразится на поддержке Украины в ее войне с Россией, наглядно демонстрирует тот факт, что российским спецслужбам не удалось достичь желаемых результатов.