Паника в рф из-за мобилизации: россияне бросились переписывать на жен квартиры и машины

Россияне в ожидании "неизбежных" электронных повесток хотят сохранить имущество

На днях мобилизация в россии набрала новые обороты. Власти ввели электронные повестки — теперь россиянин просто не вправе удалять свою учетную запись с сайта "Госуслуги". На почтовый ящик этой учетной записи будут направлять повестки, через неделю после чего она официально считается доставленной в руки призывника. Даже если он ее не видел.

После этого в россии началась новая волна паники. Наглядным примером является то, как выросло количество запросов в поисковике Google. Так, россияне массово ищут способы переписать на своих жен машину и квартиру, сообщает "Сталингулаг".

К примеру, информацию о том, как переоформить на жену машину, стали гуглить на 900% чаще. Тех, кто интересуется переоформлением жилья – плюс 350%. Рост популярности запросов связан с новыми правилами мобилизации в стране-агрессоре: если гражданин не явился в военкомат через 20 дней после получения повестки, ему запрещается управлять автомобилем, продавать и покупать жилье.

Среди других запретов – брать кредиты и выезжать за границу, пока не явился в военкомат. Повестка будет считаться врученной через 7 дней после отправки на почтовый ящик. То есть, наличие интернета вообще не имеет значения.

Напомним, как рассказал "Телеграфу" экс-спикер ВСУ, полковник Влад Волошин, основной причиной мобилизации в россии являтся потребность в пополнении армии новым пушечным мясом. Ведь потери российских войск в Украине огромны.